Palco insicuro e pericoloso alla Festa della Madonna di Visora secondo “Conflenti nel Cuore”

“Dopo due anni di sospensione della processione, della fiera e degli spettacoli, a causa delle restrizioni per la pandemia, i festeggiamenti in onore della Madonna della Quercia di Visora erano attesi, da tutta la comunità conflentese, come un atto liberatorio dalle ansie e dalle trepidazioni patite. Ma quest’anno, purtroppo, con la ripresa delle antiche tradizioni religiose e popolari, un accadimento ha turbato la serenità della ricorrenza. Il palco che ogni anno viene realizzato in prossimità della Basilica per consentire lo svolgimento di cerimonie religiose e spettacoli musicali, è stato attenzionato dai Vigili del fuoco i quali, accertatane la irregolarità costruttiva, ne hanno disposto il divieto all’utilizzo. E’ seguita, giustamente, una grande delusione per tutti i conflentesi che si sono dovuti rassegnare allo spostamento delle manifestazioni canore in Piazza Pontano” lamenta il gruppo consiliare di minoranza, composto da Serafino Pietro Paola, Raffaele Mastroianni e Franco Colosimo, che dopo aver effettuato l’accesso agli atti presso gli Uffici comunali il successivo lunedì 29 agosto, ha constatato “gravi omissioni sulla procedura”.

“La recente vicenda del crollo del palco a Bassano del Grappa, per il concerto di Elisa, – scrive nel comunicato il gruppo “Conflenti nel Cuore” – avrebbe dovuto ricordare, qualora ce ne fosse stato bisogno, agli Amministratori comunali la necessità di adempiere in maniera puntuale alle disposizioni previste dalla normativa sui pubblici spettacoli. Risulta invece che alla Commissione provinciale di Vigilanza, convocata per giorno 16 agosto ed avente ad oggetto “Festeggiamenti in onore di Madonna della Quercia Agosto 2022”, non ha preso parte la componente Vigili del Fuoco in quanto alla documentazione trasmessa dall’Amministrazione comunale non era allegato alcun elaborato tecnico. Né pare che sia stata successivamente inviata alcuna integrazione documentale sull’argomento, anche ai fini di una nuova convocazione della Commissione, considerando i contenuti della nota, datata 16 agosto, del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco il quale ha rappresentato al Comune di Conflenti “che al fine di massimizzare l’efficacia dell’attività in seno alla Commissione è necessario che gli atti tecnici afferenti alle competenze istituzionali di questo Comando siano inoltrati con congruo anticipo a questo Ufficio per consentire una preliminare disamina.”

Si contesta che “ciononostante il palco è stato realizzato ed utilizzato non solo per l’esecuzione di spettacoli musicali ma anche per la manifestazione di incoronazione della Madonna della Quercia di Visora del 25 agosto. Il 26 agosto, i Vigili del Fuoco hanno così verbalizzato: “Dal sopralluogo si è potuto constatare che il palco modulare in questione (di dimensioni 7,5 x 6 mt) risulta, in parte, sorretto da una struttura in tubi innocenti e tavoloni in legno a sua volta poggiata su una esistente gradinata. Tale messa in opera non garantisce il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia. Pertanto si fa assoluto divieto dell’utilizzo del palco a tutela dell’incolumità pubblica””.