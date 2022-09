Decollatura, strada dissestata. La denuncia dei cittadini

Non si intravede ancora una soluzione ottimale alle vistose criticità della strada comunale Crapuzza, Cusino e Bonomilo. Dissestata era, impraticabile resta.

L’importante via di comunicazione di Decollatura serve non solo diversi nuclei familiari, ma anche numerosi proprietari di poderi di Decollatura e dei paesi vicini. Quanto si palesa, dinnanzi agli occhi degli utenti dell’abbandonata e fruita strada non è rassicurante: depressioni dell’ asfalto, bitume alterato, buche a iosa e cunette da sistemare.

“Anche celebrare un funerale o accogliere un’ ambulanza diventa qui un’ impresa impossibile su questa strada che serve anche anziani e persone bisognose, auspichiamo che si intervenga subito con un progetto completo e non con soluzioni tampone” asseriscono alcuni abitanti delle tre località di Decollatura.

È già il secondo appello in pochi mesi dei cittadini di Decollatura: il primo avviso non ha sortito alcuna conseguenza, si auspica ora un altro epilogo per un servizio di pubblica utilità che merita di diventare una priorità dell’agire politico.