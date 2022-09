Aiuti umanitari per il Kosovo partiti dal Reventino

Aiuti umanitari per il Kosovo dal Reventino, con l’Arma dei Carabinieri dislocata nelle città nell’ambito dell’operazione denominata “Joint Enterprise” per la missione Nato-Kfor.

Nell’ambito di tale attività è da segnalare il reggimento Carabinieri MSU di Pristina che svolge la propria attività ambito città di Mitrovica. Tra loro hanno svolto servizio anche militari dell’Arma della Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli, da cui è arrivata la richiesta di aiuti alla popolazione kosovara.

Dal racconto di quest’ultimi, su quali difficoltà e disagi vivono i kosovari nelle periferie delle città, è nata l’iniziativa di solidarietà caratterizzata dalla raccolta di beni di prima necessità per i cittadini del Kosovo (case famiglia, orfanotrofi, famiglie disagiate, etc). Da circa 8 anni l’Unitalsi, Gruppo Parrocchiale del Reventino coordinato dal barelliere Francesco Bonaddio in stretta collaborazione con il Parroco Roberto Tomaino e il Presidente della Sottosezione di Lamezia Terme Carlo Mercuri, ha messo in campo un laboratorio di inclusione sociale disabilità: un progetto che si propone di rendere la persona con disabilità protagonista del proprio percorso di vita, e dare un aiuto concreto a un bambino povero mettendo la disabilità al loro servizio.

I volontari del Reventino hanno raccolto derrate alimentari di prima necessità, giocattoli, vestiario, coperte, materiale didattico per la scuola e medicine da destinare alle popolazioni kosovare.

Alla raccolta hanno contribuito i titolari degli stabilimenti “Pastificio Cardamone”, i supermercati della zona tra cui Il Conte, Pick- up Al Discount, Conad e Il Gruppo Talarico S. R. L. hanno messo a disposizione più di una tonnellata dei loro prodotti. Altresì sono raccolte altri prodotti di prima necessità.

I beni che sono stati raccolti grazie a questa iniziativa di solidarietà giovedì sono partiti da Soveria Mannelli alla volta della base Carabinieri MSU di Pristina, a bordo di autocarri del Reggimento Carabinieri MSU del Team Ci.Mi.C.(Cooperazione Militare e Civile) che si occupa di aiuti umanitari sull’intero territorio del Kosovo. I carabinieri del team Cimic, unità fondamentale nel supporto alla popolazione, provvederanno personalmente alla distribuzione tra i bisognosi.

Si tratta di un’attività svolta quotidianamente a favore sia di singole famiglie che di intere comunità. In particolare il team collabora con la Croce Rossa locale, con rappresentanze della Caritas, con scuole materne gestite da organi ecclesiastici, con un ambulatorio medico in Vitina gestito dalle suore di Madre Teresa, con la mensa dei poveri di Pristina e con il monastero ortodosso di Decane.