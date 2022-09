Partecipata la novena 2022 in onore della Madonna del Soccorso a Curinga. Le funzioni religiose, animate dal Parroco don Pino Fazio e da numerosi sacerdoti diocesani che si sono susseguiti giorno dopo giorno, hanno avuto il momento conclusivo con una solenne processione per le vie di Curinga, addobbate come da tradizione curinghese da decine di coperte stese ai balconi ancora fioriti.

La processione è stata allietata lungo il percorso dalle arie musicali del complesso bandistico del maestro Augruso. Al rientro della statua in Chiesa, in una serata ancora molto calda, nella piazza antistante si è dato vita ad un momento di festosa convivialità, animato e organizzato dall’ l’Azione Cattolica che ha provveduto alla cena a base di ottima pasta e ceci, peperoni e patate, insalata di pomodori (offerti da Scalise Patrizia e Ottavio Antonio Mazzotta) , un bicchiere di vino, frutta varia e dulcis in fundo una valanga di dolci preparati dalle mani esperte delle socie e non, compresa una torta con l’ immagine della Madonna del Soccorso realizzata da Vittoria Cirillo; l’ Associazione per Curinga ha messo a disposizione i tavoli e le panche, oltre 100 persone hanno fatto festa in maniera semplice e gioiosa.

Una serata allietata e resa effervescente dalle musiche, dalle canzoni e dal karaoke di Piero Manduca (Piero Show), che dal sagrato della chiesa, ha coinvolto tutti, facendoci cantare e ballare fino a tarda sera.