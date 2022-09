Celebrazioni civili il 14 e 15 settembre in onore della Madonna Addolorata nella frazione Cerrisi di Decollatura

Tutto pronto per la due giorni di celebrazioni civili (14 e 15 settembre) in onore della Madonna Addolorata nella frazione Cerrisi di Decollatura. Lo annuncia il comitato festa “cerrisaro”.

“Oltre ai festeggiamenti religiosi – spiegano – ci saranno degli spettacoli musicali: il 14, “Vinni ma cantu”, storie, canti e racconti di Andrea Bressi e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico; mentre, il 15, “Tarantella no stop”. A chiudere, l’estrazione della lotteria. Sarà operativo in tutte e due le giornate lo stand gastronomico. Ringraziamo la popolazione per aver contribuito a recuperare, dopo due anni di pandemia, la festa tanto amata della Madonna Addolorata”.

In effetti, questa ricorrenza è molto sentita a Cerrisi. Come sottolinea l’assessore Benedetta Romeo: “Abbiamo fatto di tutto per evitare che questa data così importante per la nostra comunità non ricevesse le dovute attenzioni. C’è stato davvero un grande sforzo collettivo per riorganizzare tutta la macchina. Per questo, plaudo al lavoro del comitato e alla sensibilità delle tante persone che hanno collaborato per mettere in piedi il cartellone della festa. È giusto – conclude Romeo – che le tradizioni, patrimonio di inestimabile valore, continuino a vivere. Aiuteranno così a rinvigorire il nostro sentimento identitario”.