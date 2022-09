A valere sul PSR Calabria 2014-2020, pubblicate le graduatorie in merito agli “Investimenti in infrastrutture” per quanto riguarda l’annualità 2021.

Nel lametino ammessi i progetti di Soveria Mannelli (117.952,74 euro, 40 Km) e Cortale (119.881,92 euro, 41,5 Km).