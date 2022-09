Genitori divisi sulla scelta dei locali scolastici, a Conflenti un solo studente iscritto alla scuola media

Dopo anni di didattica a distanza, secondo alcuni genitori di Conflenti nella scuola media locale si sta verificando altro avvenimento imprevisto: un solo alluno iscritto a frequentare, ma le motivazioni non sono da ricercare nella dispersione scolastica o nella bassa crescita demografica, quanto alle scelte logistiche adoperate dall’amministrazione comunale invise a quelle auspicate dai genitori

«L’Amministrazione comunale ha anticipato alcune decisioni che erano legate alla messa in sicurezza dei due edifici scolastici della primaria e dell’infanzia, di Conflenti centro e di Località Coscaro», riassumono i genitori, «nel mese di maggio del 2021, con una ordinanza del Sindaco, le attività didattiche delle scuole conflentesi, in attesa del completamento degli interventi programmati, furono temporaneamente trasferite nella nuova struttura della scuola media, in località Passo Ceraso. Improvvisamente, qualche giorno fa, pur persistendo le problematiche legate ai lavori in corso sugli edifici scolastici, è stato disposto il trasferimento da una struttura collaudata ed idonea, quale è la scuola media di località Passo Ceraso, in locali di fortuna ricavati nella palestra comunale di Località Coscaro e nello stesso edificio, oggetto di adeguamento sismico, della scuola primaria di Conflenti centro. Tale decisione, presa senza neanche una preventiva informazione alle famiglie degli alunni, da parte dell’amministrazione comunale, appare priva di ogni giustificazione logica ove si consideri che, contrattualmente, i lavori di ristrutturazione delle due scuole primaria e dell’infanzia dovranno essere completati nel giro di qualche mese».

Si lamenta che «il trasferimento ha riguardato, infatti, oltre le scuole elementari e materne, anche la scuola media che, dalla sua localizzazione baricentrica nel territorio comunale, in località Passo Ceraso, è stata anch’essa trasferita nei locali della scuola dell’infanzia di Conflenti centro determinando lo spostamento della frequenza, degli alunni residenti nelle Frazioni, nei più vicini plessi scolastici di Lamezia Terme e riducendo il numero degli iscritti conflentesi, in tutto il corso di studi della scuola secondaria di primo grado, ad una sola unità».

Si lamentano poi altri problemi, ovvero l’assenza di «libri scolastici fin dal primo giorno di scuola, il servizio mensa in concomitanza con l’avvio del tempo pieno, il servizio scuolabus reso in modo inappuntabile, ci ritroviamo oggi all’oscuro su tutto, senza informazioni adeguate e tempestive e, come se ciò non bastasse, con l’aggiunta della classica ciliegina sul tortello vista la riduzione dell’orario di frequenza, nella scuola dell’infanzia, che per la prima volta nella storia della nostra comunità, almeno a memoria d’uomo, passa dal tempo pieno ad orario antimeridiano creando immaginabili difficoltà a conciliare vita lavorativa e familiare».

In realtà l’amministrazione comunale nei giorni precedenti alla prima campanella scolastica alcune informazioni le aveva fornite tramite atti pubblicati sull’albo pretorio: l’ordinanza dell’8 settembre riporta le precedenti sul tema, ovvero del 28 gennaio 2018 in cui si chiudeva l’edificio in località Coscaro con trasferimento temporaneo in località Cinque Palmi delle lezioni, e la successiva del 29 aprile 2021 in cui in località Passo Ceraso venivano trasferite le attività svolte in via Butera e località Cinque Palmi. L’ultima ordinanza di tempo fa tornare gli alunni nei locali di via Butera e San Mazzeo a seguito della richiesta di 35 famiglie, che non trovando agevole la precedente sede avevano spostato i propri figli nelle scuole di Martirano e Martirano Lombardo, rendendosi disponibili a tornare nelle scuole di Conflenti solo se nelle sedi di via Butera e località Coscaro, anche perché in località Passo Ceraso non è presente la palestra.

Mercoledì sono state pubblicate le determine del 6 settembre per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Corrado Alvaro” e “lavori di adeguamento edificio palestra da adibire temporaneamente ad ambiente scolastico”, due giorni prima veniva pubblicato il modulo per la richiesta del servizio scuolabus, avvisando sul profilo facebook che «poiché la popolazione scolastica quest’anno risultata aumentata, verrà data priorità di trasporto a tutti i bambini che vivono nelle contrade di San Mazzeo e frequentano la scuola dell’Infanzia, la primaria di “Coscaro” e la Secondaria di I Grado di Conflenti Via Butera e a tutti i bambini che frequentano l’Istituto di Via Butera e vivono nelle contrade più lontane (Muraglie, Guglia, Annetta, Querciola e Passo Ceraso). Pertanto, le famiglie residenti a Conflenti centro, che hanno bambini iscritti nell’Istituto di Via Butera in qualsiasi ordine e grado, sono invitate ad accompagnare i figli con mezzi propri, almeno in questa prima fase di assestamento del servizio. Nei primi giorni di scuola l’autobus partirà alle 07:15 sia da Conflenti Centro e sia da San Mazzeo».

L’organizzazione e l’orario scolastico per il nuovo anno scolastico 2022/2023 sono state comunicate dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Don Milani l’11 settembre, prevedendo 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì):

Scuola dell’infanzia

8.30-13.30 (Conflenti, Coscaro) per tutto l’anno scolastico.

Scuola primaria

Fino all’attivazione del servizio mensa, previsto per giorno 1 ottobre, gli alunni della scuola primaria seguiranno il seguente orario provvisorio: Entrata: 8.30 – Uscita: 13.30

Dal 1 ottobre inizierà il tempo pieno con il seguente orario entrata: 8.30 – uscita: 16.30 (Conflenti, Coscaro)

Scuola secondaria di primo grado

Entrata: 8.30 – Uscita: 14.30, senza servizio mensa, in tutti i plessi, dal primo giorno di scuola.

L’anno scolastico terminerà il 10 giugno 2023 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, il

30 giugno 2023 per la scuola dell’infanzia.