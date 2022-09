Un successo per presenze di pubblico il concerto dei Nomadi domenica sera a Pianopoli. Tante le persone che hanno deciso di vistare il centro della provincia catanzarese che ha ritrovato la sua tradizionale festa della Madonna Addolorata, dopo le forzate sospensioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Il ritorno della tre giorni dedicata alla celebrazioni religiose e civili, per una festa che negli anni ha conquistato un posto importante negli appuntamenti calabresi di fine estate, è stato caratterizzato da un vero e proprio successo suggellato da una straordinaria presenza di pubblico al concerto dei Nomadi.

Più generazioni insieme sotto il palco per “Esseri Umani”, lo spettacolo che per oltre due ore ha intrattenuto un pubblico attento e partecipe. Da rimarcare inoltre che, grazie all’organizzazione e all’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Cuda, la festa ha avuto anche altre due serate molto apprezzate e coinvolgenti. Il venerdì è stato dedicato alla tradizione, un tuffo nella storia contadina che ha fatto snodare per le vie del paese un corteo fatto dai classici carri dell’uva. In ‘veste bucolica’ piccoli e grandi con i vestiti tipici hanno rallegrato la serata, che si è conclusa con l’apprezzato concerto di musica folcloristica di Ciccio Nucera.

Sabato, invece, a caratterizzare la serata è stata l’esibizione del gruppo “Premiata società”, con un programma di canzoni anni 60-70-80. Bravi gli strumentisti ma anche le tre cantanti che hanno coinvolto e appassionato con le più belle canzoni di quegli anni.

Tre giorni di festa civile in cui è stato ampiamente rispettato e seguito il coinvolgente programma religioso che ha dato spazio alla preghiera e alla riflessione al cospetto della sacra effigie della Madonna Addolorata, venerata da moltissimi che sono tornati a Pianopoli da ogni parte dell’Italia e dall’estero per affidarsi alla sua intercessione.