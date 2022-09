«E’ stato un appuntamento estremamente partecipato e produttivo in un momento difficile per l’economia del nostro Paese». Poche parole per descrivere il senso della serata che si è svolta nella cornice di Tenuta Balzano a Maida di fronte quasi 500 presenze. Sono arrivati da ogni parte della Calabria i rappresentanti del mondo delle concessionarie auto, delle officine, e della distribuzione di settore per ascoltare le proposte di Sincro, la società formata dagli stessi Concessionari auto che collaborano per incrementare la vendita e la diffusione di Ricambi.

Un incontro determinante in un periodo in cui questo comparto deve fare i conti con i grandi ritardi delle forniture, dovuti alla crisi internazionale dei giorni nostri, e con gli aumenti costanti dei prezzi

Foto 3 di 3





La riorganizzazione del settore con la fornitura di nuovi servizi è essenziale, quindi, per affrontare le difficoltà finanziarie che il sistema Italia nel suo complesso sta sfidando da anni. La logistica e la formazione sono i due elementi cardine della politica portata avanti dalla Sincro e che ha due obbiettivi fondamentali: favorire l’abbassamento dei costi e sostenere l’universo dei pezzi di ricambio originali.

Un percorso che è importante, ovviamente, non solo per le imprese interessate ma che si traduce in effetti significativi anche per l’utenza finale in termini di risparmio e di servizi per le famiglie.

Partner fondamentale della serata AsConAuto, società attiva sul territorio nazionale con l’offerta di servizi relativi alla distribuzione per i Concessionari e per gli Autoriparatori della rete. Società che si è peraltro distinta anche nel mondo dell’impegno civile. Nel corso degli anni, infatti, sono state tante le iniziative di solidarietà promosse da AsConAuto. L’ultima riguarda la scuola in Madagascar per 500 bambini che è stata costruita grazie alla generosità di tutti coloro che hanno donato.

Raggiunto, inoltre, anche un altro obbiettivo, fondamentale, che era la partecipazione del settore auto calabrese (Audi Zentrum Lamezia srl, Auto Uno Spare Parts srl, Autoionà srl, Autoruf srl, Gruppo Bencivenni, Calabria Auto srl, Calabria Motori srl, Chiappetta Auto srl, Chiappetta srl, Comer Sud spa, Cosenza Motorsport srl, Geremia spa, Gruppo Formula 3, Gruppo Ruggiero, Mag Motors srl, Paradiso srl, Vumbaca Auto srl, York Auto Vumbaca spa) al consorzio Sincro che si tradurrà in una collaborazione tra imprese, in grado di rafforzare complessivamente l’intero settore.