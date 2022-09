Nuovo pozzo per captazione di acqua potabile con una capacità di estrazione fino a 40 litri al secondo a Curinga

In località Favarella l’amministrazione comunale di Curinga annuncia un pozzo per captazione di acqua potabile con una capacità di estrazione fino a 40 litri al secondo.

«Questo comporta che tutta Acconia e zona Turrina non avranno in futuro più problemi di carenza idrica», spiega il sindaco Serrao, «è la palese dimostrazione che l’impegno per la risoluzione definitiva dell’annoso problema l’ho cosi mantenuto, anche se un pò di ritardo, ma non avete l’idea degli intralci tecnico-burocratici che affliggono e ostacolano la volontà di un amministratore».

In attesa di mettere in regola le varie altre pratiche con gli enti preposti, il primo cittadino specifica che «adesso si procederà con i lavori di completamento di una breve condotta dal pozzo al serbatoio di Favarella e di un breve collegamento con la rete di Turrina per rendere fruibile la preziosa risorsa.

A completamento di questo risultato seguirà un altro lavoro, importantissimo, che con impegno ho perseguito per oltre 3 anni: lo studio dello stato della rete idrica comunale, lunga 60 km, allo scopo di scoprire perdite di acqua nascoste e tratti di condotta deteriorata e non idonea perché ancora in eternit. Il lavoro di digitalizzazione della rete sarà effettuato nelle prossime settimane dalla società specializzata “Puglia Engineering”, vincitrice di regolare gara», poiché «in 4 anni ci sono state intorno a 1.500 riparazioni stradali per perdite idriche. Questo lavoro di studio delle condizioni della rete pochi comuni l’hanno intrapreso in Calabria. Noi siamo tra i primi e il risultato servirà anche per l’utilizzo di finanziamenti del PNRR destinati alla riparazione e sostituzione della rete».

Il sindaco aggiunge infine che «dopo Romatisi e Favarella sono iniziati i lavori di trivellazione alle falde del Monte Contessa per soddisfare le carenze idriche a Curinga e frazioni. Ne approfitto per ringraziare il Sindaco di Jacurso, Serratore, per la concessione alla trivellazione datami in quanto il terreno da utilizzare decade nel Comune di Jacurso».