Colonie estive e diversamente a mare in discussione domani in terza commissione consiliare

Si parlerà delle colonie estive rivolte a minori ed anziani, ma anche dell’accesso al mare da garantire per i diversamente abili, domani in terza commissione consiliare con l’assessore Teresa Bambara.

La seduta, prevista alle 10,30 in via Perugini, intende così chiedere all’amministrazione comunale di far ripartire quanto interrotto durante la gestione commissariale. Di fatti nelle ultime due stagioni estive non sono state confermate le somme né organizzate le colonie estive che avevano avuto luogo durante le precedenti gestioni amministrative.

L’ultimo svolgimento di tali attività risale al 2017, mentre l’agosto dell’anno dopo la terna commissariale specificava che «per l’annualità 2018 l’Ente non ha avuto richieste specifiche», sebbene il 9 luglio lo stesso Comune aveva redatto un avviso pubblico rivolto ad organizzazioni del terzo settore che avessero voluto proporre attività estive per minori, persone diversamente abili e anziani da effettuare entro il 30 settembre, per le quali l’amministrazione comunale lametina aveva previsto un tetto massimo di spesa di 30.000 euro e messo a disposizione 3 carrozzine Job funzionali, la casetta di legno per coordinare le attività. Le stesse però, inutilizzate, sono state poi date in comodato d’uso al Comune di Curinga mentre nel frattempo anche le passerelle di plastica comprate ormai diversi anni fa necessiterebbero di essere rinnovate perché usurate o vandalizzate.