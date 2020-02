Di piano strutturale tornerà ad occuparsi lunedì la quinta commissione

Terminato il primo giro di convocazioni con le elezioni di presidente e vicepresidente, non senza polemiche politiche tra maggioranza e minoranza, le commissioni consiliari entrano nel vivo dei propri compiti istituzionali.

Lunedì la quinta commissione alle 10.30 incontrerà l’assessore Francesco Dattilo per iniziare ad imbastire i lavori sul Piano Strutturale, lasciato in una fase di limbo con le osservazioni presentate durante l’amministrazione Mascaro da dover approvare in consiglio comunale, ma anche nuove normative cui dover rispondere.

Il giorno dopo, alle 11.30, la terza commissione illustrerà invece i dettami della “Banca del Tempo”, un progetto di “formazione solidale” (l’intento è quello di mettere insieme chi cerca ripetizioni su materie scolastiche con chi può darle in modo gratuito), ma anche altri aspetti come “le scale della solidarietà” ed eventuali altre proposte.