In 66 rinunciano, scorre la graduatoria per i tirocinanti in via Perugini

Cambia la graduatoria dei percettori di mobilità in deroga da cui l’amministrazione comunale lametina attingerà per avviare a tirocinio 60 persone (30 unità con mansioni di operaio generico/manovale generico/operaio specializzato/ giardiniere ecc.; 20 unità con mansioni di istruttore amministrativo poiché in possesso del Diploma di scuola media superiore o Laurea).

Dalle 148 istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse il 20 gennaio era stata pubblicata una prima graduatoria, che ora dovrà però essere rivista per via di 66 rinunce. Sono tanti infatti i soggetti che, essendo risultati idonei in altri comuni in cui hanno presentato istanza di partecipazione, hanno accettato l’incarico altrove.

Una buona notizia così per i 68 lavoratori che pur essendo idonei erano in soprannumero, ora destinatari dei tirocini essendo in atto lo scorrimento della graduatoria per rinuncia dei soggetti collocati in posizione utile, mentre rimangono esclusi i 20 lavoratori che non vengono selezionati ai fine dell’ammissione al tirocinio in quanto non in possesso di uno dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.

Ogni tirocinante avrà un’indennità mensile di 500 euro, erogata bimestralmente, che non varrà però come contratto di lavoro dipendente. Tra gli ambiti previsti da via Perugini quello culturale (aumentare l’interazione tra il museo, casa del libro antico, biblioteca, e se mai sarà riaperto in tempi certi e celeri anche il Castello Normanno come gli altri beni culturali ad oggi chiusi, sviluppando ed incrementando le conoscenze nell’ambito storico, artistico e archeologico della città di Lamezia Terme), artistico (mostre ed eventi vari), ambiente (riqualificazione di aree verdi, parchi, spiagge, attività di eduzione ambientale), tutela dei beni comuni (manutenzione, restauro, riordino e pulizia ambienti degli edifici comunali), supporto amministrativo (accoglienza al pubblico, affiancamento del personale di tutte le categoria dislocate nei vari uffici dell’ente e supporto ai vari settori dove la carenza del personale si sta sempre più accentuando per il pensionamento di dipendenti).