Primo nuovo piano delle alienazioni da 6.385.602,17 euro per la giunta Mascaro

Primo nuovo piano delle alienazioni per la giunta Mascaro, che giustifica la scelta degli immobili tra quelli non suscettibili di utilizzo per fini istituzionali tenendo contro «del grado di vetustà degli stessi, da cui derivano costosi interventi di manutenzioni; di alcune alienazioni già inserite nei precedenti piani la cui procedura non si è ancora perfezionata; della scarsa redditività degli immobili in questione».

Se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022), lo stesso potrebbe anche portare 6.385.602,17 euro nelle casse comunali nel caso in cui le vendite andassero tutte in porto per come stimate. In realtà alcune sono già in itere (vedi l’ex cantina sociale), altre son previste di anno in anno ma mai formalizzate (come i terreni ed immobili attualmente sotto affidamento altrui, o la sede della Lamezia Multiservizi in via della Vittoria, con il trasloco della parte logistica in contrada Rotoli fermatosi ai primi atti amministrativi per via della situazione finanziaria della società municipalizzata), mentre per casi come quelli degli ex villaggi rurali i cittadini da anni chiedono di poter regolarizzare il passaggio di proprietà.

I 37 beni che dovrebbero andare all’asta saranno: