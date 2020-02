Tre nuovi autobus in servizio sulle corse della Lamezia Multiservizi

Nei prossimi giorni verranno messi in linea i due nuovi pullman acquistati dalla Lamezia Multiservizi. La società confera di stare lavorando per il rinnovo del parco macchine del Trasporto Pubblico Urbano, specificando che l’acquisto si è reso possibile in quanto accolta positivamente la richiesta di adesione ad un bando di finanziamento della Regione Calabria su delibera CIPE.

I nuovi mezzi sono di ultima generazione e dispongono sia di telecamere interne, raccomandate dalla normativa per la sicurezza del servizio, sia della necessaria strumentazione per la validazione dei biglietti in formato cartaceo ed elettronico (progetto in fase di sviluppo).

Nella prossima settimana sarà disponibile ulteriore pullman acquistato usato con fondi propri ma in ottimo stato, anch’esso destinato al trasporto pubblico urbano al fine di migliorare immediatamente sommato ai nuovi la qualità del servizio offerto.

Congiuntamente al Comune di Lamezia Terme si stanno poi valutando ulteriori possibili acquisti sia per il settore Urbano che per il rinnovo parco macchine del Trasporto Scolastico. Tutti investimenti necessari per migliorare la qualità e la sicurezza del Trasporto e garantirne la funzionalità anche per gli anni a venire.