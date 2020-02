Un piano di 13 azioni positive al Comune per garantire le pari opportunità lavorative

Approvato in giunta il Piano di Azioni Positive nell’ambito delle azioni delle pari opportunità, che al Comune di Lamezia Terme al momento non vedono grossi squilibri di genere essendo segretario comunale e dirigenti, ovvero le figure apicali degli organi di indirizzo amministrativo, delle donne.

Di durata triennale, il piano è istituito infatti per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscano la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, prevedendo anche «di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza».

Sono 13 le azioni positive stilate dal comitato unico di garanzia per raggiungere 4 obiettivi:

garantire un monitoraggio continuo della situazione del personale dell’Ente; favorire politiche di sostegno al lavoro e di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare e favorire il benessere organizzativo e lavorativo all’interno dell’Ente recependo i suggerimenti che giungono dalla normativa europea e fatti propri dalla normativa italiana; proseguire nella realizzazione di iniziative di formazione interna che, attraverso il potenziamento delle conoscenze e competenze e della condivisione di know how e di esperienze tra dipendenti, favoriscano la crescita professionale, apportando anche un maggiore benessere organizzativo; promuovere anche tra il personale la comunicazione, la diffusione delle informazioni e l’educazione sui temi delle pari opportunità tra uomo e donna in collaborazione con l’assessorato competente.

Nelle premesse del piano si rimarcano poi sia i ritardi per quanto riguarda l’ambito delle retribuzioni, che i problemi relativi al personale tra quota 100 e blocco del turn over dovuto al piano di rientro in atto, sottolineando come ci siano possibili ingressi dalle graduatorie di idonei stilate dopo il concorso effettuato nel 2012. Si cita anche che «la richiesta incessante di servizi di qualità, la valutazione della performance organizzativa dell’Ente ed individuale dei dipendenti da parte dei “customers” (cittadini, utenti e associazioni), i nuovi adempimenti di comunicazione e di trasmissione dati relativi alla dotazione organica legati alla programmazione hanno fortemente influenzato ed aggravato la già precaria organizzazione degli uffici».