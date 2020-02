Non prima di un anno la conclusione dell’iter del Piano Strutturale Comunale

Ripartono i lavori in commissione in merito al Piano Strutturale Comunale, una delle grandi incompiute dell’amministrazione comunale lametina che non è immune neanche al calo drastico di personale in servizio, avendo la stessa responsabile unica del procedimento chiesto ed ottenuto il trasferimento verso un altro Comune.

Nella commissione presieduta da Enrico Costantino si è così ribadito all’assessore all’urbanistica, Francesco Dattilo, di sollecitare in primis alla dirigente del settore di superare questa prima emergenza (l’incarico dovrebbe passare a Gianfranco Molinaro, avendo il settore urbanistica al momento 2 dipendenti papabili), facendo un rapido recap sui passaggi già effettuati e ripartendo dal dover stilare lavori sulle osservazioni giunte da dover valutare, oltre agli adeguamenti alle normative mutate rispetto all’ultimo passaggio in consiglio comunale avvenuto nel 2015.

Le previsioni dell’assessore son quelle che il via libera definitivo per il Psc non possa giungere se non entro un anno, anche perché i passaggi da dover seguire non saranno pochi, ripartendo dalla delibera di giunta dell’agosto 2017.

Su questo aspetto torna la contestazione di Rosario Piccioni che rimarca come segnale politico la volontà di voler proseguire su aspetti contestati come le modifiche ai commi antimafia nel Reu, ambiti che però al di là delle polemiche temporali (la commissione di accesso insediata) non hanno trovato poi durante i 2 anni di terna commissariale passaggi ostativi, ed anzi da più di un lato politico si era condannata la volontà della terna di continuare con l’iter avuto in eredità.

Pietro Gallo ed Enrico Costantino si soffermano sugli aspetti più tecnici, e l’occasione è propizia per l’assessore Dattilo anche per chiarire sulla recente delibera di giunta sui vincoli nelle aree attorno ai 3 cimiteri cittadini, sul cui ampliamento dovrebbe esserci a breve una nuova linea di indirizzo da parte della giunta per arrivare ad una successiva manifestazione di interesse in ottica progetto di finanza (quindi una gestione più lunga che si affidi ad iniziativa privata).