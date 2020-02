Inizierà a breve il secondo anno della Scuola di Formazione per il Bene Comune di Lamezia Terme, avviata nel 2019 su iniziativa della Fondazione per la Sussidiarietà e dalla Fondazione Italia Decide e di cui la Camera di Commercio di Crotone è promotrice a livello regionale.

La prima lezione si terrà giorno 15 febbraio 2020, dalle ore 15,30, presso la sede regionale Unioncamere Calabria, preferita per la sua centralità, ed avrà come tema “Educazione, bene comune ed etica pubblica“.

All’incontro, aperto dai saluti del Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, prenderanno parte, tra gli altri, la Senatrice Anna Finocchiaro e Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme.

“In una regione come la Calabria è sempre più diffuso il desiderio dei cittadini di ritornare ad essere protagonisti del proprio futuro – commenta Alfio Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone – ed è necessario che siano gettate le basi per la costruzione di un pensiero libero che tenga conto del bene comune e sia guidato da principi eticamente sani e capacità critica”.

“L’iniziativa in commento è un’occasione di riflessione per i giovani e mira a formare una classe dirigente del futuro che sia consapevole delle esigenze della collettività” ­continua Pugliese, che conclude “siamo compiaciuti del fatto che per il secondo anno consecutivo il nostro territorio fruirà di una guida di eccellenza, qual è la Scuola di Formazione per il Bene Comune, e porgiamo il nostro più caloroso augurio di buon lavoro.”