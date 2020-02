Banca del tempo e giornata di colletta alimentare proposte discusse in terza commissione

Seduta interlocutoria per la terza commissione consiliare, basata sul raccogliere indicazioni in merito a progetti legati al sociale in divenire.

Si parte dalla Banca del Tempo, proposta che nasce raccogliendo esperienze già esistenti in parrocchie o altre istituzioni, in cui singoli professionisti mettono a disposizione ore del proprio tempo libero per fare ripetizioni private o approfondimenti su determinati argomenti in modo gratuito.

Il tutto si dovrebbe svolgere nei locali della chiesa Pietà, che ha aderito all’invito del presidente di commissione Giancarlo Nicotera, mentre il passaggio successivo sarà quello gestionale tra chi dovrà fisicamente gestire il calendario e coordinare offerta e domanda. Sul piano istituzionale si pone però il problema di non rendere eccessivamente farraginosa la parte burocratica, avendo già avanzato richiesta di parere all’assessore Gargano.

Altra proposta è quella di istituzionalizzare una giornata con la colletta alimentare, mettendo in rete parrocchie ed associazioni allo scopo, per poi confluire in una “scala della solidarietà” a dimostrazione di quanto raccolto. Più articolato in questo caso il dibattito nel capire in che modo il Comune possa dare un approccio ulteriore a quanto già in essere sul territorio lametino frutto di singole iniziative. In questo caso si dovrebbero così sentire direttamente le associazioni ed organizzazioni interessate per capire quale possa essere l’aiuto istituzionale al netto del fare rete.