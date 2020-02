Deliberati in giunta i corrispettivi Irpef, Cosap, pubblicità comunale per il 2020

Altri pezzi del bilancio di previsione 2020 vengono deliberati dalla giunta Mascaro.

Per quanto riguarda il campo dell’Irpef si conferma, come per gli anni precedenti, una soglia di esenzione a 6.000 euro, con un’aliquota all’0,80% stimando un gettito tra i 4.083.950 ed i 4.991.500 euro.

Confermate anche le tariffe per quanto riguarda la pubblicità, con il calcolo del gettito imposta comunale e pubbliche affissioni stimato in 340.000 euro.

Non mutano neanche le tariffe della Cosap, con l’introito annuo da occupazione di suolo pubblico stimato in 235.095 euro.