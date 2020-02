Per carenza di personale al Comune anche il segretario comunale diventa dirigente di 5 settori

In via Perugini la nota carenza di personale non risparmia neanche la dirigenza, con solo 2 figure di ruolo apicali, e così si arrangia come si può, sfruttando anche le deroghe previste dalle legge “nominando” terzo dirigente anche il segretario generale, altra figura che negli ultimi anni al Comune di Lamezia Terme ha visto avvicendarsi più persone (ed anche attualmente si è reduci da una posizione a scavallo e non di titolarità).

Auspicando di avere risposte positive dopo maggio dal tavolo ministeriale in cui si andranno a chiedere 80 nuove assunzioni (compresi i dirigenti mancanti), l’attuale conseguente ridistribuzione dei 7 settori e 4 unità vede:

affari generali, avvocatura, governo del territorio ad Alessandra Belvedere

economico-finanziario, tecnico, promozione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale a Nadia Aiello

segreteria generale, vigilanza e sicurezza urbana, servizi alle persone (politiche sociali educative giovanili e abitative), protezione civile, programmazione strategica a Carmela Chiellino

Diversi saranno però i contratti tra il segretario generale, che ha un proprio percorso diverso, e le due dirigenti cui spetterà:

trattamento economico come definito dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali – quadriennio normativo 2006-2009, dal biennio economico 2008/2009 e dagli

accordi decentrati tuttora vigenti;

retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

maturato economico, quale determinato dall’art. 35, comma 1, lett. B) del CCNL 10/4/1996;

retribuzione di posizione nella misura in godimento pari a 19.758 euro, in attesa della definizione ed approvazione della metodologia di valutazione delle posizioni dirigenziali;

retribuzione di risultato, secondo le effettive disponibilità’ economiche dell’amministrazione Comunale in relazione alla costituzione del relativo fondo e sulla base delle disposizioni contrattuali di riferimento ed al grado di raggiungimento degli obiettivi affidati.

In caso di assenza del segretario generale le sostituzioni saranno: