Disco verde in quinta commissione sulla nuova fascia di rispetto attorno ai 3 cimiteri

Astenuti Mimmo Gianturco e Rosario Piccioni riservandosi di approfondire ulteriormente alcuni aspetti, favorevoli i consiglieri di maggioranza, votata in quinta commissione consiliare la proposta della giunta di rivedere la fascia di rispetto attorno ai 3 cimiteri cittadini, la quale sarà efficace solo dopo l’approvazione anche in consiglio comunale.

Nel 2007 si era avuta una prima rivisitazione poiché si erano valutate le domande di condono edilizio, ora la stessa si propone venga ridotta da 200 a 50 metri (distanza sotto al quale non può andare) dovendo valutare sia eventuali ampliamenti dei 3 cimiteri cittadini (le richieste di nuovi loculi sono annualmente ingenti, ma probabilmente il tema sarà inserito nella manifestazione di interesse per cercare investitori privati) che gli ambiti edilizi (anche se le zone ricadono in ambito agricolo).

Il dibattito è così incentrato in primis sulla legittimità degli insediamenti esistenti, passando poi per eventuali sviluppi futuri in ottica ampliamenti (perché la fascia di rispetto in quel caso andrebbe rivista spostandosi).

A dare risposte sono stati chiamati sia l’assessore Francesco Dattilo, che dal lato degli uffici tecnici Francesco Esposito, per una pratica che concretamente va ad interessare principalmente solo gli insediamenti regolari che potranno accedere al piano casa, con interventi di ampliamento fino al 20%.

Sul piano edilizio ed urbanistico, a fine incontro, l’assessore Dattilo ha annunciato come per mercoledì 26 febbraio alle 11 nella Sala Napolitano l’amministrazione comunale stia organizzando un incontro con i vari ordini professionali sulle tematiche che saranno segnalate entro il 20. Con un ufficio tecnico ulteriormente ridimensionato visti pensionamenti, l’assenza di un dirigente di ruolo con formazione specifica, si cercherà quindi di confrontarsi su Psc ed altri aspetti che riguardano ingegneri, architetti, geometri e le altre figure collegate al mondo tecnico.