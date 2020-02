Futuro di sanità e teatro Grandinetti domani mattina in discussione nelle commissioni consiliari

Due sedute di commissioni comunali previste domani mattina in via Perugini. Alle 10.30 si discuterà nella terza della situazione della sanità lametina, anche in ottica della convocazione dei sindaci del lametino e Reventino di mercoledì dopo l’incontro avvenuto a Jacurso per lamentare la chiusura della locale guardia medica.

Alle 12 invece seconda e quinta discuteranno con l’assessore al bilancio Sandro Zaffina e la dirigente Nadia Aiello sulla situazione del Teatro Grandinetti ed il prossimo bando di gestione.

Se infatti la giunta Mascaro ha revocato le indicazioni di maggio 2018, con cui la terna commissariale definiva lo storico palco cittadino un bene di rilevanza economica, ora lo step successivo è dare contezza di come sarà gestita la fase successiva.