Affidamento per 9 anni dei beni confiscati comunali tramite avviso pubblico

Sui beni confiscati alla criminalità organizzata la giunta Mascaro ha deliberato l’atto di indirizzo politico-amministrativo affinchè gli stessi si possano assegnare a comunità, anche giovanili, ad Enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli Enti Locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché ad associazioni di protezione ambientali riconosciute.

Il tutto avverrà, come sempre, tramite «avviso pubblico e valutazione comparativa dei progetti di utilizzo presentati, progetti redatti nel rispetto delle finalità indicate nel decreto di assegnazione del bene», prevedendo un periodo di assegnazione per 9 anni, eventualmente prorogabili, «in considerazione dell’impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l’attuazione di una seria e concreta ipotesi progettuale finalizzata al miglioramento ed alla valorizzazione del bene, preventivare, in analogia a quanto prevede la norma di contabilità pubblica».

Il bando dovrà essere pubblicato nell’albo pretorio dell’Ente, della Prefettura di Catanzaro, nel sito internet del Comune, e si dovrà comunicare alla ANBSC, mentre le convenzioni attualmente in essere o prossime a scadenza (nell’elenco su amministrazione trasparente sono 27 gli immobili potenzialmente interessati dall’avviso) saranno prorogate fino «all’approvazione del nuovo Avviso e all’espletamento della procedura di assegnazione onde evitare che l’immobile, nelle more della procedura, rimanga inutilizzato».