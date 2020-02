Stilata la destinazione per la polizia locale dei 412.500 euro previsti da sanzioni nel corso dell’anno

Sarà di 412.500 euro, ovvero il 75% di quanto preventivato come incasso, la quota destinata alle attività della polizia locale lametina dalle sanzioni elevate dalla stessa in merito al non rispetto del codice della strada.

Nella delibera di giunta, altro tassello del costruendo bilancio di previsione, si precisa che «il dirigente in raccordo con il Vice Comandante, dovrà prevedere l’implementazione degli ordinari servizi di controllo da parte della Polizia Locale sul territorio comunale, in particolare durante il periodo estivo e natalizio; garantire i programmi di educazione stradale nelle scuole cittadine; il potenziamento dei controlli in materia di violazioni ai Regolamenti Comunali, ponendo una particolare attenzione all’attività di controllo in campo ambientale, nonché in campo edilizio e annonario-amministrativo».

Il tutto però con una pianta organica anche in questo caso ridotta all’osso, che tra pensionamenti e mobilità ha ulteriormente aggravato le proprie difficoltà gestionali in questo avvio di 2020. Il piano economico prevede tra le destinazioni anche possibili nuove assunzioni, ma anche in questo caso l’ultima parola spetterà alla commissione ministeriale che dopo maggio darà il proprio parere all’amministrazione Mascaro.

Nello specifico son previsti: