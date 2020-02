Con refuso, pubblicato l’avviso di aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione

Valutando il 31 gennaio come termine di «natura ordinatoria», e ricordando che «la nomina del nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, intervenuta in data 15/1/2020, non ha consentito a quest’ultimo il rispetto del termine in considerazione del breve lasso di tempo fra la decorrenza dell’incarico e la data fissata ex lege per l’adempimento stante la necessità di verificare gli atti al fascicolo dell’Ente», il segretario generale (attualmente ancora a scavallo, con 2 pomeriggio a settimana in sede) Carmela Chiellino ha pubblicato l’avviso pubblico di aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione 2020-2022.

«Ai fini dell’aggiornamento costituisce elemento ineludibile la partecipazione della collettività locale, e di tutti i soggetti che la compongono sia come singoli cittadini, professionisti, commercianti ecc. che come organizzazioni sociali, quindi associazioni, società, ditte individuali, gruppi» si spiega nell’avviso, «l’acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto del piano viene considerata dell’Amministrazione prezioso elemento conoscitivo per l’aggiornamento, perché lo scopo del piano anticorruzione e della trasparenza è quello di garantire al massimo la legalità dell’azione dell’amministrazione, la trasparenza e la parità di trattamento per come volute dalle norme e dare la possibilità a chiunque di proteggersi dalla corruzione nelle pubbliche amministrazioni».

Si fa riferimento all’attuale piano triennale vigente, ma si linka non il file online in amministrazione trasparente ma il percorso sul computer fisso di via Perugini, refuso curioso visto che tra gli obiettivi del piano c’è anche quello di migliorare gli aspetti digitali ed informatici.

I suggerimenti e le proposte per l’aggiornamento del piano 2020/2022 dovranno pervenire entro le 12 del 6 marzo a mezzo posta elettronica all’indirizzo carmelachiellino@pec.it oppure c.chiellino@comune.lamezia-terme.cz.it o, ancora, al protocollo dell’Ente protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it.