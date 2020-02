Mercoledì in consiglio comunale 14 mozioni tra proposte, chiarimenti e programmazione

Come già annunciato sabato dal presidente del consiglio comunale, Pino Zaffina, saranno 27 i punti all’ordine del giorno del secondo consiglio comunale della nuova amministrazione Mascaro.

Mercoledì mattina (nel pomeriggio si dovrebbe poi tenere la riunione con i sindaci del distretto sanitario lameitno e del Reventino) nella Sala Napolitano dalle 9.30 si inizierà con 3 punti meramente formali (deposito del verbale del primo consiglio comunale tenuto il 21 dicembre, la comunicazione delle commissioni consiliari permanenti che stanno già lavorando da circa un mese, così come la ratifica di Teresa Bambara come assessore comunale), per poi passare alle linee programmatiche del primo cittadino approvate in giunta il 6 febbraio, le quali ripercorrono fedelmente (o meglio sono la perfetta copia) il programma elettorale presentato a novembre dalle due lista a supporto di Paolo Mascaro.

Si passerà poi alla richiesta di approvazione di punti già trattati nelle commissioni dopo l’approvazione in giunta come il nuovo regolamento dell’archivio storico che troverà sede al piano terra della biblioteca comunale (atto propedeutico per partecipare ai bandi regionali con fondi dedicati), il ritorno a bene non di rilevanza economica del Teatro Grandinetti (ma sul bando di gestione che dovrà poi essere redatto non poche le sollecitazioni giunte dai consigli comunali), la modifica della fascia di rispetto dei 3 cimiteri comunali.

Probabile pacchetto unico per i 6 debiti fuori bilancio da dover approvare, mentre dal punto 14 al 27 spazio alle mozioni: