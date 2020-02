Deserta l’asta pubblica relativa alla vendita di 12 immobili per finanziare il parco di Savutano

Domani mattina prevista la conferenza stampa del Presidente della Provincia, Sergio Abramo, nel Comune di Lamezia Terme per riprendere il discorso sul parco provinciale da realizzare in via Savutano, ma la vigilia non porta buone notizie.

E’ andata deserta l’asta pubblica relativa alla vendita di 12 immobili di proprietà della Provincia, dal cui ricavato si sarebbe dovuta fornire la copertura finanziaria per l’investimento del nuovo spazio verde attrezzato.

L’Amministrazione provinciale procederà ora a trattativa privata con i potenziali interessati, secondo quanto previsto dal regolamento del Piano delle alienazioni 2019.

Gli immobili sono tutti siti nel Comune di Catanzaro: