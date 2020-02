Decreto ingiuntivo da circa 21.000 euro per il progetto Lameziafreewifi

Ad anni di distanza dalla fine del progetto Lameziafreewifi, la rete wifi libera e gratuita del Comune di Lamezia Terme, il Cineca Consorzio Interuniversitario presenta il decreto ingiuntivo n. 21458/2016, acquisito agli atti con prot. n. 0007475 del 4.2.2020, emesso dal Tribunale di Roma a carico dell’Ente comunale per l’importo di 20.881,85 euro oltre interessi, spese, onorari ed accessori.

A tale atto si è opposta la giunta martedì, reputando che «sembrerebbero emergere profili tali da poter contestare il presunto credito reclamato dal ricorrente» il quale però risale al settembre del 2016.

Il Comune di Lamezia Terme aveva aderito nel 2012 alla rete Free ItaliaWiFi predisponendo 10 hot spot nei principali luoghi pubblici della città (biblioteca, musei, parchi urbani e sedi istituzionali), sperimentazione che però non era durata molto per via di problemi proprio nei pagamenti di quanto dovuto.