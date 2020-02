Esternalizzazione per l’assistenza fiscale e l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili comunali

Per svolgere le attività di presentazione delle dichiarazioni fiscali e tributarie l’amministrazione comunale lametina ritiene «indispensabile e vantaggioso avvalersi di un servizio di assistenza fiscale per gli adempimenti fiscali del Comune di Lamezia Terme, anche in ragione della carenza di personale presso il servizio finanziario dell’Ente nonché dell’impossibilità di aumentare i carichi di lavoro assegnati e già incrementati a causa del sottodimensionamento del personale in servizio».

Nello specifico le attività di supporto ed assistenza fiscale riguarderanno adempimenti Iva ed Irap, aggiornamento e monitoraggio della PCC e Registro Unico delle Fatture, la rilevazione e determinazione del valore contabile dei beni mobili, l’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili comunali (in amministrazione trasparente fermo al 2013, aggiornato allo scorso anno quello dei beni confiscati).

Viene così indetta una procedura negoziata da effettuarsi tramite RDO per l’affidamento del servizio per il periodo 1 aprile – 31 dicembre, ovvero dopo la scadenza del termine per approvare il bilancio di previsione corrente.

Alla procedura negoziata RDO saranno invitati tutti i soggetti iscritti alla categoria merceologica “Servizi professionali fiscali e tributari” del Mepa, cui sarà richiesto di presentare offerte al ribasso rispetto alla somma prenotata di 27.450 euro, iva inclusa.