Progetto annuale finanziato dalla Regione per il centro antiviolenza Demetra

Per il centro antiviolenza Demetra in arrivo 15.864,91 euro derivanti dal Fondo regionale 2018 per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Tale somma poteva però essere erogata solo a seguito dell’approvazione di uno specifico programma di intervento in materia di prevenzione, contrasto alla violenza contro le donne e di assistenza alle vittime, aspetto approvato martedì in giunta comunale.

L’importo complessivo annuale del progetto rivolto alla donne di tutta l’area del lametino è di 16.144,28 euro, di cui 15.864,91 a valere sulle risorse della Regione Calabria e 279,37 a carico del Comune di Lamezia Terme (valorizzazione del lavoro di un assistente sociale con funzione di coordinamento), prevedendo 3 aree di intervento:

Rafforzamento dell’esistente

Sportello: il Cav Demetra mantiene la sua postazione in via Garibaldi (Apertura per 5 giorni la settimana, dalle 9 alle 13, con appuntamenti specifici nel pomeriggio).

Comunicazione social

Nuova attività

Sostegno diretto ai destinatari

I risultati finali attesi sono: