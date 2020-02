Danni alluvionali 4-5 ottobre 2018, entro il 20 marzo si dovrà inviare la documentazione mancante

Scadrà il 20 marzo il termine per presentare la documentazione integrativa in merito alle richieste per il contributo danni alluvionali del 4 e 5 ottobre 2018.

Il Commissario Delegato per la Regione Calabria ha convocato i Sindaci e i Responsabili Uffici Tecnici dei Comuni della provincia di Catanzaro martedì per rappresentare le risultanze di una prima attività istruttoria della documentazione acquisita in merito alle richieste di contributi per i danni alluvionali del 4 e 5 ottobre 2018, riscontrando «che da una prima attività istruttoria della documentazione acquisita sono emerse delle criticità».

In particolare la mancanza:

della attestazione in ordine al fatto che il danno non è stato ricoperto da polizza assicurativa;

delle attestazioni di spesa necessarie per l’effettiva erogazione del contributo;

della dichiarazione sul rispetto dei regolamenti U.E. n. 1408/2013 e 717/2014 sul regime de minimis.

Dal Comune di Lamezia Terme si invitano così i cittadini già titolari di domande di contributo presentate di far pervenire, entro il 20 marzo, le attestazioni e dichiarazioni mancanti per i danni subiti alle abitazioni principali e/o alle attività produttive, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunelameziaterme.it oppure mediante consegna all’Ufficio URP della Sede municipale di Via Perugini, aperta al pubblico nei giorni feriali lavorativi.

La mancata presentazione delle attestazioni e dichiarazione, da inviare ad integrazione della documentazione già trasmessa al Dipartimento Presidenza -U.O.A. Protezione Civile Regione Calabria, comporterà l’esclusione dal beneficio.