Piano triennale da 206.165.296 euro per le opere pubbliche lametine

Facente parte integrante del bilancio di previsione triennale, anche il piano delle opere pubbliche cristallizza la situazione delle casse comunali in questa fase di piano di riequilibrio ancora vigente, senza contare le difficoltà nel settore tecnico privo di un dirigente di ruolo con formazione specifica e con gli uffici in carenza di personale.

Se il totale degli investimenti previsti nel triennio è infatti di 206.165.296 euro, solo 1.381.135,53 sono stanziamenti di bilancio, con 3.912.690.58 da devoluzione mutuo/trasferimento immobile ed economie, 50.000.000 da investimenti privati (quando sarà assegnata la gestione per 25 anni dei servizi cimiteriali), ed i restanti 150.871.469,89 da finanziamenti sovracomunali.

Gli interventi previsti dalla giunta comunale sono 42, ma in via Perugini non si è pronti al 100% per quanto riguarda 3 macro aree. Nella delibera di giunta si ammette infatti che «per quanto riguarda il “Programma dell’Agenda Urbana” non sono stati compiutamente definiti i singoli interventi infrastrutturali in cui suddividere la programmazione della citata “Agenda Urbana”; per quanto riguarda i CIS sono state trasmessi, alla Provincia di Catanzaro ente coordinatore, 10 studi di fattibilità tecnici economici da inserire nella proposta di Contratto Istituzionale di Sviluppo – Calabria Nord quindi allo stato non sono stati compiutamente definiti i singoli interventi infrastrutturali in cui suddividere la programmazione dei citati “CIS”; per quanto riguarda la “Realizzazione alloggi per cittadini ROM” non è stata ancora definita l’area d’intervento».

Una serie di mancanze che hanno suggerito di spostare questi interventi sulla prossima annualità, la 2021, salvo possibili variazioni in corso di anno previste sempre dopo l’approvazione in consiglio comunale.

Rispetto al piano triennale approvato lo scorso anno dalla terna commissariale, l’unica differenze in più sono:

i lavori di sistemazione della strada comunale Velati – Rametta (200.000 euro nel 2021)),

realizzazione di un “Centro federale di addestramento e formazione di tiro con l’arco con un campo di tiro indoor ed outdoor a valere sui fondi Coni “Sport e Periferie” (815.000 euro nel 2020)

Realizzazione loculi cimiteriali prefabbricati a tumulazione frontale da ubicare nei cimiteri degli ex comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia (secondo intervento da 400.000 euro sul bilancio nel 2021)

contratti istituzionali di sviluppo (70.106.947,92 nel 2021)

demolizione di manufatti abusivi e bonifiche ambientali (600.000 da bilancio nel 2022)

Gli altri interventi riproposti sono: