Arriva un nuovo segretario comunale, questa volta titolare, al Comune di Lamezia Terme. Dopo le vicissitudine degli ultimi incarichi, con anni di alternanza di segretari a scavallo, il 5 febbraio l’amministrazione comunale guidata da Paolo Mascaro ha deciso di voler trovare un nuovo titolare.

All’avviso pubblico emanato hanno risposto in 12 tra gli iscritti all’apposito albo nazionale, scegliendo tra i curricula giunti quello di Pasquale Pupo.

Lo stesso, curiosamente, in via Perugini ritorna dopo che a maggio 2015 ebbe come la prima, e paradossalmente ultima, seduta di consiglio comunale dell’amministrazione comunale guidata da Gianni Speranza (il precedessore, Cesare Pelaia, aveva preso servizio alla Provincia di Vibo, mentre da giugno il nuovo sindaco avrebbe poi indicato un nuovo segretario).

A 5 anni di distanza troverà una pianta organica di molto diminuita, una sala consiliare diversa (l’ultimo atto dell’amministrazione Speranza fu nel municipio che affaccia su Corso Numistrano), e dovrà gestire anche alcune deleghe dirigenziali.