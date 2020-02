Delega di funzioni dirigenziali per proroga mensa e servizio Sprar

Bandi in atto, procedimenti in corso, e necessità di assegnare la delega di funzioni dirigenziali specifiche in via Perugini per motivazioni diverse con durata semestrale.

In merito al bando del servizio mensa, il cui affidamento triennale a partire dalla prossimo anno scolastico è ancora in corso, l’attuale appalto in scadenza sabato è stato prorogato il 14 febbraio dalla giunta fino al termine dell’anno scolastico, ma a curare l’iter sarà Paola Amato, dipendente ascritta alla categoria D, in servizio presso il Settore Servizio alla Persone.

Motivo dell’affidamento temporaneo (l’incarico dirigenziale è limitato alla proroga e alla liquidazione successiva delle spettanze) è l’aver dichiarato l’uscente segretario generale Carmela Chiellino (da domani prenderà servizio il nuovo titolare, Pupo) di essere «portatore di interessi personali anche soltanto potenzialmente confliggenti o divergenti rispetto all’interesse generale affidato alle proprie cure, rispetto agli interessi dell’appaltatore versando in ipotesi di frequentazione abituale che impone l’astensione dall’adozione di qualsivoglia atto».

Altra delega dirigenziale circoscritta ad un singolo ambito, quello degli Sprar, è arrivata per Giuseppina Amantea, ascritta alla cat. D, in servizio presso il settore Servizio alle Persone (Politiche sociali educative giovanili ed abitative).

Anche in questo caso il “passaggio di consegne” arriva dall’ex segretario generale spiegando che «il breve lasso di tempo trascorso dall’assunzione dell’incarico non ha ancora consentito la presa in carico di tutte le attività del Settore», ritenendo «opportuna, fino al completamento della presa in carico delle attività del settore, l’istruzione dei procedimenti da parte di soggetto a conoscenza dell’iter di gestione dei servizi», e dovendo «garantire il prosieguo degli atti onde evitare soluzione di continuità del servizio nonché garantire, ad esecuzione del contratto, la liquidazione delle spettanze al soggetto attuatore».

La delega di funzioni dirigenziali sarà quindi circoscritta per 6 mesi «al procedimento dei Progetti Sprar attivi sul territorio, ed in particolare tutte le attività discendenti, connesse e conseguenti ai contratti in essere, ivi comprese le determinazioni di liquidazione dei corrispettivi dell’attività prestata».