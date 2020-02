Interventi informativi e di prevenzione ordinati anche sugli autobus calabresi

In ottemperanza alle misure approvate dalle Istituzioni competenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐2019, la Regione Calabria in collaborazione con i consorzi gestori dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma intendono attivare specifici accorgimenti e procedure particolari per garantire la gestione di situazioni riconducibili a possibili casi di COVID‐2019.

A bordo degli autobus del trasporto pubblico locale sarà così previsto:

affissione dell’informativa sul comportamento da tenere in presenza di passeggeri con sintomi riconducibili al virus, nonché il vademecum con le 10 regole di comportamento per la prevenzione del contagio, come da direttive ministeriali;

la cassetta di pronto soccorso a bordo autobus dovrà prevedere dispositivi sanitari di protezione, quali mascherine, gel o salviette disinfettanti.

Per il personale di front line (conducenti e front‐office) oltre la diffusione delle informazioni sopra richiamate in merito al trattamento dei casi sospetti, verrà effettuata la consegna di mascherine, gel disinfettante e guanti in lattice.

Previste anche pulizie straordinarie degli autobus, con un piano per i mezzi aggiuntivo alle normali operazioni pianificate che prevede: