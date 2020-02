Affidati i lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria Capizzaglie

Da unico concorrente ad aver partecipato alla gara d’appalto, sarà il Consorzio Stabile Appaltitalia, con sede a Caltagirone, ad effettuare i lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia e primaria Capizzaglie.

L’appalto, finanziato con i FSC 2014/2020 Accordi interistituzionali – Patti per il Sud – Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, è stato aggiudicato per un importo complessivo netto di 178.874,74 euro, di cui 176.577,81 per lavori al netto del ribasso d’asta del 4,138 % e 2.296,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre oneri Iva al 22%.

Dopo la verifica di tutta la documentazione e criteri, l’aggiudicazione diventerà definitiva.