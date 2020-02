Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, oggi ha incontrato i sindaci Sergio Abramo (Catanzaro), Mario Occhiuto (Cosenza), Paolo Mascaro (Lamezia Terme), Flavio Stasi (Corigliano Rossano) e Marcello Manna (Rende).

«Con loro ho affrontato le questioni rimaste in sospeso con la precedente amministrazione regionale e ci siamo dati come metodo di lavoro un incontro mensile per fare il punto della situazione», spiega la Santelli.

«Tra i temi caldi, comuni ai primi cittadini, sicuramente quelli relativi alla sanità e ai rifiuti», ammette la presidente, «ciascuno, poi, mi ha restituito una fotografia delle peculiarità del territorio di appartenenza. I prossimi giorni proseguirò questo ciclo di incontri con i sindaci di Reggio Calabria, Vibo e Crotone. L’obiettivo è quello di mettere in campo azioni condivise, così da dare sempre maggiore forza alle azioni di governo dei territori, veri “pronto soccorso” di democrazia e presidi di diritti per i cittadini».