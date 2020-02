Tramite Mepa l’affidamento per il triennio 2020/2022 del servizio affissioni manifesti comunali

Passerà dalla richiesta di offerta tramite il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni anche l’affidamento per il triennio 2020/2022 del servizio affissioni manifesti comunali.

Quantificando che nel triennio precedente «l’Ente ha avuto un costo medio annuale di 9.000 euro circa (IVA inclusa), contro un incasso medio annuale di 20.000 euro circa, con un ricavo per l’intero triennio di circa 33.000 euro», si impegna per tale servizio la cifra di 33.763,50 euro divisa sui prossimi 3 bilanci.

Il corrispettivo dell’appalto è però solo presunto, «pertanto suscettibile di variazioni in più o in meno, senza che l’appaltatore possa vantare pretese di qualsivoglia natura» si specifica nel capitolato, rimarcando che «i corrispettivi dovuti all’aggiudicatario per ogni manifesto affisso sono stati quantificati nel modo seguente:

lutti: Euro 0,24

manifesti istituzionali: Euro 0,24

pubblicità di manifestazioni patrocinate dall’Ente: Euro 0,24

pubblicità commerciale: Euro 0,68

altre affissioni non presenti in elenco: Euro 0,24

diritto d’urgenza per ogni commissione: Euro 15,50

Oltre agli obblighi di affissione, all’aggiudicatario spetterà anche in parte vigilare e contrastare i manifesti abusivi. Nel capitolato tra gli obblighi compaiono anche «a denunciare formalmente al Comune le infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di affissioni che dovesse rilevare nell’esecuzione dell’incarico, ciò per i conseguenti provvedimenti da parte dell’Autorità Comunale; apporre un’apposita striscia sui manifesti abusivi recante la dicitura “Pubblicità illegale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii.”; a provvedere all’immediata copertura delle affissioni effettuate sugli impianti pubblici da soggetti non autorizzati, in modo da rendere inefficace il messaggio pubblicitario abusivo; a rimuovere, senza ritardo, le affissioni effettuate fuori dai luoghi a ciò destinati».

C’è poi anche l’ambito programmatico che in via Perugini non sempre eccelle: «garantire spazi gratuiti al Comune di Lamezia Terme per l’affissione di manifesti relativi alle manifestazioni organizzate dallo stesso e di dimensioni cm 70×100. Tali manifesti dovranno essere affissi equamente sui mezzi/spazi disponibili. Il Comune di Lamezia Terme si impegna a fornire alla Ditta, ove possibile, il programma di massima delle manifestazioni che si svolgeranno nell’anno solare entro il 31 marzo di ciascuna annualità, prenotando contestualmente gli spazi gratuiti per ogni evento contemplato nel programma».