Alitalia elimina a marzo 4 voli tra Lamezia Terme, Roma e Milano per l’effetto contagio

Se nessuna comunicazione appare sia sul sito dell’Alitalia, che su quello dell’aeroporto di Lamezia Terme, la Sacal annuncia che «l’emergenza coronavirus in Italia sta spingendo alcune Compagnie aeree a cancellare o diminuire i voli da e per le maggiori città italiane per contenere la diffusione del virus. Anche gli aeroporti calabresi saranno interessati dalla cancellazione di alcuni voli, anche a causa della sensibile riduzione delle prenotazioni».

Questo pomeriggio la Compagnia aerea Alitalia, dopo gli scioperi ed i disagi dei giorni scorsi, ha comunicato la cancellazione di alcuni collegamenti dagli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria a partire dal prossimo 9 marzo e fino al 28 dello stesso mese.

I voli in oggetto sono i seguenti:

Aeroporto di Lamezia Terme

Lamezia – Roma delle ore 15:30

Roma- Lamezia delle ore 13:25

Lamezia – Milano Linate delle ore 06:00

Milano Linate- Lamezia delle ore 22:00

Aeroporto di Reggio Calabria

Milano – Reggio Calabria delle ore 13:35

Reggio Calabria – Milano delle ore 16:00

Sacal assicura che «darà tempestive informazioni, per il tramite degli organi di stampa e del proprio sito web, in merito ad ulteriori eventuali variazioni comunicate dalle Compagnie aeree».