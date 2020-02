Destinati 47 milioni alla Calabria per attività straordinaria sulle strade provinciali

Il ministero delle infrastrutture ha destinato 47 milioni alla Calabria per attività straordinaria sulle strade provinciali, aspetto che trova il plauso del presidente della Provincia, Sergio Abramo, e del vicepresidente Antonio Montuoro: «è una notizia non solo importante dal punto di vista squisitamente funzionale, ma anche perché testimonia con chiarezza come finalmente la politica abbia ripreso coscienza dell’importanza imprescindibile degli Enti intermedi. La pioggia di risorse destinate alle strade provinciali italiane dà voce all’inadeguatezza della riforma Delrio, avallata dall’allora Governo Renzi. Il riconoscimento di un finanziamento così importante restituisce agli Enti intermedi un po’ di giusta e meritata dignità che altri Governi precedentemente hanno cercato di sottrargli».

Abramo e Montuoro valutano poi che «tenendo conto di alcuni parametri, tra cui la consistenza della rete viaria, il tasso di incidentalità e la vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, alla Calabria sono stati assegnati 47 milioni di euro. Chi vive nei nostri territori riconosce immediatamente l’importanza di poter usufruire di un tale finanziamento. Convinti che i nostri cittadini debbano avere la massima sicurezza, con queste risorse potremo intervenire per risolvere diverse problematiche che spesso rendono disagevole la percorrenza di importanti tratti stradali. Così come ha ben spiegato il viceministro, avere a disposizione la certezza di nuovi finanziamenti per i prossimi 4 anni consente alle Province di pensare sia agli interventi urgenti che a quelli più da programmare con più calma perché più imponenti».