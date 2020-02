La giunta Mascaro chiede l’autorizzazione per 111 unità in più da assumere al Comune in tre anni

Approvato ieri dalla giunta Mascaro il piano del fabbisogno triennale per quanto riguarda la pianta organica comunale, con eventuali assunzioni sempre però legate al parere della commissione ministeriale che si dovrebbe esprimere a maggio. Si dovrebbe passare, nel corso dei 3 anni, tra nuove assunzioni a tempo indeterminato, quelle a tempo determinato e riconoscimenti per il personale in servizio da 222 a 333 dipendenti in via Perugini.

In caso di disco verde da parte della commissione ministeriale le assunzioni a tempo indeterminato previste nel 2020 saranno:

1 dirigente amministrativo contabile, 1 dirigente tecnico ed 1 comandante della polizia locale tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

4 istruttori direttivi amministrativi D1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

4 istruttori direttivi amministrativi D1 e 1 istruttore amministrativo C1 part time dallo scorrimento graduatoria valida con esecuzione sentenza del 2012;

2 struttore direttivo tecnico (d1) tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

1 istruttore direttivo tecnico agronomo d1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

1 istruttore direttivo avvocato d1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

1 istruttore direttivo psicologo d1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

1 istruttore direttivo informatico d1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

3 istruttore direttivo area vigilanza (ispettore) d1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

3 istruttore direttivo assistente sociale d1 part time tramite scorrimento graduatoria valida;

4 istruttore amministrativo c1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

3 istruttore tecnico geometra c1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

1 istruttore tecnico informatico c1 tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso;

8 agente polizia municipale c1 (dal 1 marzo un altro agente andrà in servizio a Martina Franca, avendo ottenuto la mobilità) tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso.

Previsto anche: l’incremento orario da 33 a 36 ore settimanali per 2 funzionari tecnici D3, 4 istruttori amministrativi D1, 4 istruttore direttivo assistente sociale D1, 8 istruttori amministrativi C1, 2 agenti polizia municipale C1, 4 esecutori amministrativi B attualmente in servizio in via Perugini; 1 istruttore direttive amministrativo D1 e 1 istruttore amministrativo C1 in progressione verticale tra il personale in servizio; la stabilizzazione dei 9 lavoratori assunti a tempo determinato (ex L.S.U.) con l’aumento orario a 36 ore settimanali.

Per quanto riguarda il tempo determinato l’assunzione tramite procedure selettive pubbliche per l’accertamento delle professionalità richieste per il periodo coperto 2020 – 2022 di 2 istruttori direttivi amministrativi D1 per lo staff del sindaco, 1 dirigente amministrativo e 1 dirigente tecnico. Previsto inoltre in forma part-time a 24 ore settimanali l’arrivo nel 2020 di 6 agenti di polizia municipale utilizzando i proventi di cui all’articolo 208 del Codice della Strada.

Nel 2021 propone tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso di assumere a tempo indeterminato:

5 istruttore direttivo amministrativo d1

3 istruttore direttivo tecnico d1

1 istruttore direttivo avvocato d1

1 istruttore direttivo informatico d1

2 istruttore direttivo assistente sociale d1

2 istruttore direttivo area vigilanza (ispettore) d1

10 istrittore amministrativo c1

3 istruttore ragioniere c1

6 istruttore tecnico geometra c1

1 istruttore tecnico informatico c1

10 agente polizia municipale c1

Previsto anche l’aumento da 20 a 36 ore settimanali per 4 istruttori direttivi amministrativi D1, 3 istruttore direttivo assistente sociale d1, 1 istrittore amministrativo c1

Nel 2022 propone tramite mobilità, utilizzo graduatoria altri enti o successivo concorso di assumere a tempo indeterminato: