Bidoni stradali in centro fino al completamento della porta a porta per le attività commerciali

Prosegue con la consegna dei carrellati per le attività commerciali l’ampliamento della differenziata porta a porta in centro nella zona di Nicastro, facendo però di fatto slittare ulteriormente la scomparsa dei cassonetti stradali.

Annunciata inizialmente per il 17 febbraio, in contemporanea con l’avvio del ritiro a domicilio dei rifiuti differenziati dagli utenti per come previsto da calendario, la misura era stata in un primo momento rinviata di circa una settimana, ma alla data del 25 febbraio si è ancora alle prese con l’adeguamento delle utenze commerciali a cui in ogni caso va garantito un tipo di conferimento (la porta a porta avrà orari e modalità diverse rispetto a quelle domestiche già in corso).

La fase di “sistema misto” proseguirà così verosimilmente anche nelle prossime settimane, con mese di marzo dedicato sia all’approvazione della nuova Tari che di nuove zone in cui far arrivare carrelati e mastellati per dividere a monte i rifiuti prodotti a seconda delle varie tipologie.