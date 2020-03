Sarebbe dovuto essere un venerdì all’insegna dell’ambientalismo con “m’illumino di meno”, ma il decreto per limitare il rischio contagio da Coronavirus ha modificato la giornata odierna ed anche la prossima settimana per diverse famiglie anche lametine.

Saltata la messa a dimora negli istituti scolastici di nuovi alberi, alcune delle scuole dell’obbligo si sono invece attrezzate tramite la collaborazione tra personale scolastico e genitori per consegnare all’esterno delle stesse libri e quaderni rimasti in classe per far studiare da casa gli alunni che, almeno fino al 15 marzo, dovranno restare nel proprio domicilio (anche se non pochi erano al seguito dei genitori).

E’ stata poi anticipata senza alcuna cerimonia la piantumazione da parte del comune di Lamezia Terme con il sostegno Sistema Bibliotecario Lametino di due alberi in Piazza Mercato Vecchio (con una potatura che sarebbe necessaria anche per i due esemplari esistenti dalla folta chioma), inizialmente prevista per le 12, e senza pubblico avverrà anche questo pomeriggio alle 18.30 l’avvio dell’orto civico Somalia Sacko.

Da dopo le 18.30 per un’ora saranno invece chiuse le illuminazioni pubbliche su Corso Numistrano e Corso Nicotera, per come confermato ieri con delibera di giunta.