Nuove norme di accesso al Centro per l’impiego, mentre il Comune acquista materiale di prevenzione e sicurezza

In esecuzione alle indicazioni nazionali da Coronavirus ordine di acquisto extra da 600 euro per il Comune di Lamezia Terme per «procedere con urgenza alla fornitura di materiale di prevenzione e sicurezza per i lavoratori dipendenti di questo ente e per la tenuta salubre dei luoghi in cui gli stessi operano giornalmente».

Anche il centro per l’impiego di corso Numistrano, così come gli altri calabresi, da questa mattina è stato chiamato a rispondere a nuove direttive. Nello specifico:

consentire l’accesso ai locali esclusivamente a chi si era prenotato sul portale “lavoro per te” evitando assembramenti di persone;

agevolare l’uso dei servizi telematici del centro per l’impiego;

riprogrammare gli appuntamenti relativi a Garanzia Giovani, Reddito di Cittadinanza, altre politiche attive che prevedono convocazioni di gruppo o spostamento dai Comuni.

Tra le attività culturali, rinviati gli appuntamenti di marzo al Teatro Grandinetti per quanto riguarda le stagioni teatrali, così come il concerto di Paolo Benvegnù che sarebbe dovuto tenersi questa sera al Cafe Retrò, rimane aperto il cinema presso il centro commerciale, ma con le limitazioni imposte dalle nuove disposizioni governative, per le quali «è necessario mantenere una distanza di sicurezza di 1 metro tra gli spettatori», e per questa ragione non è possibile acquistare biglietti per posti vicini.