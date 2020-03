Chiamato in causa in due tempi diversi dall’opposizione, anche il sindaco Paolo Mascaro interviene sul tema Coronavirus, sottolineando che «è importante diffondere al massimo ciò che molti conoscono a memoria e cioè il decalogo allegato al DPCM del 04/03/2020 inerente i comportamenti da seguire. Il Comune di Lamezia Terme sta seguendo ogni prescrizione demandata agli enti locali, ed è giusto ricordare e sottolineare che, trattandosi di fenomeno avente rilevanza nazionale e non locale, al Sindaco è sottratta, ai sensi del comma 5 dell’art. 50 del TUEL, la possibilità di emettere qualsivoglia ordinanza contingibile ed urgente».

Mascaro assicura che «vi è quotidiana attenzione e continuo contatto, da parte del Sindaco, della Giunta, della Commissione Consiliare e dell’intero Consiglio Comunale, per monitorare, ora per ora, l’evolversi della situazione che è gestita, con rigore e professionalità, dalle più alte competenze nazionali e regionali in materia sanitaria e di protezione civile».

Poi la comunicazione in via Perugini, anche per assenza di personale, è una mancanza che sussiste anche prima di emergenze nazionali, vedi l’invito agli utenti di non recarsi negli uffici comunali (per gli ausili sanitari da fornire ai dipendenti è stato fatto un affidamento diretto a ditta locale) pubblicato solo sul sito internet e non divulgato a mezzo comunicato stampa.

«La Regione Calabria ha, tra l’altro, elaborato il Piano delle Emergenze con riorganizzazione anche dei servizi e delle strutture per essere pronti per fronteggiare eventuali momenti critici», ricorda il primo cittadino, «spetta a tutti noi assumere atteggiamenti responsabili, in linea con le prescrizioni imposte, senza atteggiamenti superficiali e senza panico ed ingiustificato allarmismo, sottolineandosi che, al momento, nessun caso è stato riscontrato in tutto il territorio del comprensorio lametino. L’elevata attenzione che si ha verso la detta emergenza non esime e non può, comunque, esimere l’amministrazione dal continuare a lavorare, in maniera incessante, in ogni altro ambito affinché la Città risenta nel modo minore della drammaticità, anche economica, del momento».