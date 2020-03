Chiusi al pubblico gli uffici comunali lametini, sospesi i mercati rionali

Dopo l’acquisto di materiale sanitario la scorsa settimana, da domani chiudono al pubblico gli uffici comunali di via Perugini e delle delegazioni aperte.

Il ricevimento al pubblico di tutti gli uffici del Comune di Lamezia Terme avverrà solo ed esclusivamente su appuntamento, da concordare con il singolo ufficio attraverso i numeri telefonici dei singoli settori, con l’odierno decreto che prevede anche che «coloro che hanno necessità di qualsiasi tipo di prestazione urgente dovranno contattare telefonicamente o tramite posta elettronica gli uffici per chiedere informazioni; l’operatore riceverà la richiesta e fornirà le informazioni necessarie; le richieste verranno evase tramite mail o pec, se possibile, altrimenti l’operatore fornirà un appuntamento in modo da evitare sovraffollamenti. In ogni caso l’accesso all’ufficio comunale interessato sarà consentito ad una persona per volta, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza».

Tributi 0968/207219 – 0968/207331

dalle 9 alle 12.30

dalle 15.15 alle 17 (martedì e giovedì)

0968/207219 – 0968/207331 dalle 9 alle 12.30 dalle 15.15 alle 17 (martedì e giovedì) Anagrafe-Stato Civile Nicastro

331.6276596 (Dichiarazioni nascite, morte, matrimoni e divorzi e relativi certificati)

331.6276596 (Anagrafe);

Anagrafe – Stato Civile Sambiase

0968/207900 (Stato Civile)

0968/207904 (Anagrafe)

0968/207202 (Certificati storici anagrafici)

0968/207347 (Carte di identità)

0968/207838 (Certificati anagrafici)

0968/207840 (Cambi di residenza)

dalle 9 alle 12.30 (lunedì- mercoledì-venerdì)

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 (martedì – giovedì)

331.6276596 (Dichiarazioni nascite, morte, matrimoni e divorzi e relativi certificati) 331.6276596 (Anagrafe); 0968/207900 (Stato Civile) 0968/207904 (Anagrafe) 0968/207202 (Certificati storici anagrafici) 0968/207347 (Carte di identità) 0968/207838 (Certificati anagrafici) 0968/207840 (Cambi di residenza) dalle 9 alle 12.30 (lunedì- mercoledì-venerdì) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 (martedì – giovedì) Servizi Sociali

0968/207617 – 0968/207615 – 0968/207607 – 0968/207614

dalle 8.30 alle 11.30 (lunedì- martedì)

dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30 (giovedì)

0968/207617 – 0968/207615 – 0968/207607 – 0968/207614 dalle 8.30 alle 11.30 (lunedì- martedì) dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30 (giovedì) SUAP

0968/207837 (Urbanistica)

0968/207207 (Attività commerciali)

dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì)

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 (martedì – giovedì)

0968/207837 (Urbanistica) 0968/207207 (Attività commerciali) dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 (martedì – giovedì) SUE

0968/207333 (Edilizia Privata – permessi a costruire)

dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì)

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 (martedì – giovedì)

0968/207333 (Edilizia Privata – permessi a costruire) dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 (martedì – giovedì) Appalti 0968/207235

dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì)

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 ( martedì – giovedì)

0968/207235 dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 ( martedì – giovedì) Avvocatura 0968/207396

dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì)

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 (martedì – giovedì)

0968/207396 dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 (martedì – giovedì) URP 0968/207325 – 0968207202

Dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì)

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 ( martedì – giovedì)

0968/207325 – 0968207202 Dalle 9 alle 12.30 ( lunedì- mercoledì-venerdì) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 ( martedì – giovedì) Polizia Locale 0968/22130 (Centralino )

0968/22130 (Centralino ) Centralino 0968/2071

dalle 8.30 alle 12.30 (lunedì- mercoledì-venerdì)

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 (martedì- giovedì)

E’ previsto anche che «tutti i dipendenti comunali rispettino la distanza minima di sicurezza, anche tra di loro, pari ad almeno un metro».

Con altro atto, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, si decide anche di «sospendere per tutta la settimana a far data da domani 10 marzo e comunque fino al 15 marzo tutti i mercati settimanali» ovvero «del martedì in via Cataldi, del mercoledì nell’Area Lucchino, del venerdì in via Boccioni, del sabato in via Colombo».