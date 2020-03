Coronavirus

Giuseppe Conte ufficializza la quarantena di tutta Italia

Non ci sarà più una zona rossa, 1 o 2, tutta l'Italia sarà zona protetta, non si ci potrà spostare se non in specifiche circostanze.

Più informazioni su coronavirus









Nuova conferenza stampa, nuove misure restrittive annunciate dal premier Giuseppe Conte: tutta Italia diventa zona rossa, con limitazioni maggiori per evitare rischi di contagio da Coronavirus. Tutti sono invitati a stare a casa, una sorta di quarantena imposta. «I numeri ci dicono che stiamo avendo un aumento di contagi, di persone ricoverate e quelle decedute» si giustifica il presidente del Consiglio nell’annunciare «per il bene dell’Italia la necessità di cambiare subito le nostre abitudini. Ci riusciremo se tutti ci adegueremo a queste misure ancora più stringenti, forti, contenere l’avanzata del Coronavirus e tutelare la salute di tutti i cittadini anche toccando altri interessi». Non ci sarà più una zona rossa, 1 o 2, tutta l’Italia sarà zona protetta fino al 3 aprile: non si ci potrà spostare nel territorio nazionale se non per specifiche circostanze (lavoro, salute, necessità specifiche con autocertificazioni da presentare ai controlli); divieto di assembramento anche all’aperto, chiudendo anche la movida e la socialità; annullate tutte le manifestazioni sportive, sia professionistiche che amatoriali; attività didattiche sospese. Sulle misure finanziarie Conte specifica che si sta ancora lavorando, dovendo anche valutare la gestione del deficit.

Più informazioni su coronavirus