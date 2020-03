Ampliamento delle attuali piste ciclabili proposto da via Perugini per 250.000 euro

La giunta comunale lametina presenta un progetto di potenziamento dell’attuale rete ciclabile, inserendo la proposta come collegamento funzionale di questa ai nodi ferroviari rappresentati dalle stazioni ferroviarie di Sambiase e di Lamezia Terme Centrale, nell’ambito della manifestazione di interesse regionale indetta a febbraio.

Si spiega che «con l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile, l’Amministrazione persegue obiettivi prioritari, quali il contenimento delle emissioni di CO2, la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, la disincentivazione delle forme di trasporto individuale e privato, l’incremento dell’uso dei mezzi pubblici a basso impatto ambientale».

Le attuali piste ciclabili, risalenti all’amministrazione Speranza, son poco frequentate ed anche poco funzionali a reali interessi di mobilità. Perciò si propone, per un importo totale di 250.000 euro, la realizzazione di due nuovi tratti di pista ciclabile da collegarsi con l’attuale rete presente nel territorio urbano di Lamezia Terme: «i lavori interessano la realizzazione di due nuovi tratti di pista ciclabile all’interno della sede di viabilità comunale per complessivi 1.450 metri, costituiti dal tratto di via Perugini (ml 850), tra la rotatoria con via De Sensi e la rotatoria per Savutano, ed il tratto di via Savutano (ml. 600) fino allo Stadio Comunale “Gianni Renda”».

Il progetto mira «ad attivare un sistema integrato intermodale che disincentiva l’utilizzo del mezzo privato, decongestiona i flussi di traffico nelle ore di punta ed introduce un modello di cambiamento nelle modalità di spostamento specialmente delle giovani generazioni, a tutto vantaggio di un vettore (quello su ferro), di per sé rapido e sicuro. La proposta progettuale per la quale si richiede copertura finanziaria opera in coerenza con i suddetti principi e criteri stabiliti dal Piano Regionale dei Trasporti della Calabria, essendo finalizzata a creare un collegamento intermodale tra i nodi principali del sistema di trasporto pubblico su rotaia (stazione ferroviaria di Sambiase, stazione ferroviaria di Nicastro, stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, altre stazioni collegate) e la rete ciclopedonale comunale».