Da domani trasporto pubblico garantito dalla Lamezia Multiservizi solo verso i poli di interesse

La Lamezia Multiservizi in qualità di gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale con riferimento alla conclamata emergenza Coronavirus, ha attivato una serie di iniziative per prevenire responsabilmente la diffusione del potenziale contagio.

Già dal 2 marzo difatti, tutti i mezzi del trasporto pubblico sono soggetti a sanificazione regolarmente certificata e sono in distribuzione i mezzi minimi di protezione individuale per gli operatori. Viene anche limitata l’area di avvicinamento all’autista con il suolo uso delle porte centrali e posteriori per le operazioni di salita e discesa.

Con il DPCM del 9 marzo il Governo adegua all’intero paese le misure restrittive precauzionali inizialmente valide per le sole aree “rosse” e questo suggerisce di fare altri passi in avanti con ulteriori azioni precauzionale.

Al pari delle imprese di trasporto pubblico di persone del paese ci si sta attenendo al decalogo predisposto ufficialmente nei giorni scorsi dal Ministero della Salute, fornendo e attivando le relative indicazioni al personale dipendente e all’utenza.

Da domani i servizi e le linee del Trasporto Pubblico Urbano saranno drasticamente ridotti garantendo la sola mobilità minima utile al trasporto verso i poli di interesse quali l’Ospedale e il centro città per approvvigionamento spesa. Non saranno effettuati i servizi festivi.

Le presenti disposizioni, in ottemperanza all’art. 2 del DPCM del 9 marzo 2020 saranno valide fino al 3 aprile fatta salva altra disposizione governativa.

Nel frattempo saranno quindi garantiti i servizi minimi secondo le linee sottoelencate e per gli orari già conosciuti :